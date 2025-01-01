Auf Streife
Folge 4: Hundsmiserabel
45 Min.Ab 12
Erschöpft sucht eine Hundebesitzerin die Wache auf: Ihr Freund, der zuletzt an der Hundetagesstätte gesehen wurde, ist nicht heimgekehrt! - Eine Ziege verschwindet - übrig ist nur der Ziegenkot, den die Besitzerin auf der Wache platziert. - Eine Frau befürchtet einen Einbrecher in dem Haus des Freundes. Doch statt des Einbrechers finden die Beamten einen Drohbrief vor. - Während eines Fallschirmsprung-Wettbewerbs gerät der Fallschirm einer Teilnehmerin außer Kontrolle.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick