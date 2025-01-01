Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Robin Hood für Arme

SAT.1Staffel 12Folge 18
45 Min.Ab 12

Einbruch im Jugendzentrum: Eigentlich gibt es dort nichts zu stehlen, bis auf die bewilligten Fördermittel ? Kurz vor der Trauerfeier für ihren verstorbenen Vater bricht eine Tochter zusammen. Jemand hat die Asche in der Urne gegen Katzenstreu ausgetauscht. Eine 47-Jährige ist fix und fertig: Sie hat gerade eine Person angefahren, die nun aber verschwunden ist. Ein Bauarbeiter betrinkt sich in seiner Lieblingsbar. Plötzlich verliert er das Augenlicht.

SAT.1
