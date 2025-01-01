Auf Streife
Folge 1: Schniedelnase
44 Min.Ab 12
Wegen seiner Beförderung schmeißt ein Teamleiter eine Party für die Kollegen samt Anhang. Erwacht ist er mit einer angeklebten Penis-Brille! - Eine Frau hört einen Streit aus dem Haus ihres Freundes. Als sie ihn finden, liegt er bewusstlos unter einem Schuhberg und trägt Frauenpumps! - Eine Frau will in das Haus einer anderen, weil sie sicher ist: Ihr Mann hat eine Affäre mit ihr! - Im Garten einer Berufsschullehrerin werden Falschgeld und eine noch geheime Klausur gefunden.
