Auf Streife
Folge 9: Braut im Alleingang
45 Min.Folge vom 06.11.2024Ab 12
Ein Dachdecker ist in Sorge um seine Tochter: Er befürchtet, dass ihr Verlobter sie entführt hat! - Nach einem Fototermin vermisst ein Mann seine Ehefrau und sein Baby. Angeblich waren sie im Studio. - Wutentbrannt fährt ein Mann auf den Wacheparkplatz und schreit eine in Dessous gekleidete Frau an. Angeblich ist sie eine Prostituierte. - Eine bewusstlose Frau wird im Park gefunden. Ihr Hosenbein ist zerrissen und es zeichnet sich eine Hundebisswunde ab.
