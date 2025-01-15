Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fangfrischer Popo

SAT.1Staffel 12Folge 7vom 15.01.2025
Folge 7: Fangfrischer Popo

45 Min.Folge vom 15.01.2025Ab 12

Eine Frau sucht ihren Vater, der an Diabetes leidet: Der Angler war am See. Dort ist nur noch seine Hose, die mit einem Harpunenpfeil im Baum steckt! - Eine Scheidungsanwältin erhält anonyme Todesdrohungen! Es gibt gleich zwei Verdächtige mit unterschiedlichen Motiven. - Ein Mann rennt mit stark verletzter und erröteter Glatze schreiend aus einer Heilkunde-Praxis. - Als sich eine temporär sehgeschwächte Singlefrau ins Bett legt, kuschelt sich plötzlich jemand an sie.

SAT.1
