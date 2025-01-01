Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Lebensgefährlicher Brückensturz - War es ein Unfall?

SAT.1Staffel 12Folge 111
Folge 111: Lebensgefährlicher Brückensturz - War es ein Unfall?

45 Min.Ab 12

Eine Influencerin stürzt von der Treppe einer Brücke und verletzt sich schwer. War es ein Unfall oder ein Angriff? - Kurz vor der Hochzeit macht ein Bräutigam eine Gesichtsbehandlung in einem Kosmetiksalon. Das Ergebnis ist erschreckend! Um Anzeige zu erstatten, bringt er die Verantwortliche zur Polizei. - In einer Villa ist eine Party eskaliert und ein teurer Sportwagen wurde gestohlen. Wer hat die Party geschmissen? Die Hausbesitzerin selbst war nämlich auf Geschäftsreise!

