Lebensgefährlicher Brückensturz - War es ein Unfall?
Auf Streife
Folge 111: Lebensgefährlicher Brückensturz - War es ein Unfall?
45 Min.Ab 12
Eine Influencerin stürzt von der Treppe einer Brücke und verletzt sich schwer. War es ein Unfall oder ein Angriff? - Kurz vor der Hochzeit macht ein Bräutigam eine Gesichtsbehandlung in einem Kosmetiksalon. Das Ergebnis ist erschreckend! Um Anzeige zu erstatten, bringt er die Verantwortliche zur Polizei. - In einer Villa ist eine Party eskaliert und ein teurer Sportwagen wurde gestohlen. Wer hat die Party geschmissen? Die Hausbesitzerin selbst war nämlich auf Geschäftsreise!
