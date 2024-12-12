Auf Streife
Folge 2: Durch den Strumpf
44 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 12
Eine Frau wurde vor einem Jahr Opfer eines Serientäters und leidet seitdem unter Panikattacken. Nun kam es zu einem Unfall. - Eine Abschlussparty eskaliert und entwickelt sich für alle Beteiligten zum Zombie-Albtraum! - Ein Angler will eine Handtasche versenken. Von der Besitzerin, die den Diebstahl der Tasche meldete, fehlt nun jede Spur. - Bei einer Kellnerin wird eingebrochen und die Täter haben etwas dagelassen: Einen bewusstlosen Escort bei Kerzenschein!
