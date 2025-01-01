Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf dem Nachhauseweg von einem Blind Date verliert eine Frau die Kontrolle über ihr Auto. - Eine Mutter betritt mit dem Sohn die Wache: Sie hat eine Waffe im Gepäck, die er von einer Fremden geschenkt bekommen hat! - Eine Frau hält einen Einbrecher fest, der in das Nachbarhaus eingestiegen ist. Es stellt sich heraus: Es ist der Ex der Nachbarin! - An der Fassade eines Hauses hängt eine Puppe aus dem Fenster - um dessen Hals baumelt eine Schlinge mit einer Drohnachricht!

