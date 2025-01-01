Auf Streife
Folge 46: Schlimmer geht immer
45 Min.Ab 12
Zwei Geschäftsführer eines durch die aktuelle Situation geschlossenen Fitnessstudios streiten lautstark, weil die staatlichen Fördermittel von 10.000 Euro verschwunden sind ... Aufgrund der momentan schwierigen finanziellen Lage wohnt eine Frau mit ihrem Cousin zusammen. In ihrem derzeit einzigen Rückzugsort macht jemand heimlich ein Video von ihr ... Eine Frau entsorgt die Festplatte ihres Mannes - nichtsahnend, dass darauf sein Vermögen in Kryptowährung gespeichert ist.
