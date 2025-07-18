Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Hilferuf per Babyphon

SAT.1Staffel 12Folge 65vom 18.07.2025
Hilferuf per Babyphon

Hilferuf per BabyphonJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 65: Hilferuf per Babyphon

44 Min.Folge vom 18.07.2025Ab 12

Ein im Wald entlaufener Hund kommt mit einem ans Halsband angehängten Babyphon zurück, durch das ein offenbar Entführter um Hilfe ruft! - Ein Schlagerproduzent stürzt atemlos mit blutender Lippe und tränenden Augen auf die Wache und fleht um Schutz vor zwei wütenden Frauen. - Eine Studentin betrinkt sich im Liebeskummer, weil ihr Freund nicht mit ihr schlafen will. Daraufhin baut sie vor dessen Elternhaus einen Autounfall!

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen