Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Nicht ohne meine Möpse

SAT.1Staffel 12Folge 70
Nicht ohne meine Möpse

Nicht ohne meine MöpseJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 70: Nicht ohne meine Möpse

44 Min.Ab 12

Eine Frau vermutet, ihre Schwester könne von deren Freund verschleppt worden sein. Die Spur führt in die Praxis eines Schönheitschirurgen. - Einen Mann hat man wie eine Mumie mit Klebeband verpackt. Ein Befreiungsversuch aus eigener Kraft ist vergebens. - Ein Allergiker windet sich mit Schaum vor dem Mund am Boden. Sein lebensrettender Epi-Pen ist weg. Die Beamten ermitteln in einem vergifteten Betriebsklima.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen