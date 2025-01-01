Randale in der AusnüchterungszelleJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 89: Randale in der Ausnüchterungszelle
45 Min.Ab 12
Ein 50-Jähriger fährt alkoholisiert ein Mädchen auf dem Fahrrad an, flüchtet und landet in der Ausnüchterungszelle. Daraufhin schildert ein Zeuge den Unfallhergang. - Vor den Augen der Schwester wird ein 34-Jähriger entführt! Als die Polizei vor Ort ist, treffen sie auf einen Mann, der eine Entführung geplant hatte. - Eine 17-Jährige kehrt nach dem Reiten nicht heim. Zunächst dachte die Mutter, sie sei bei dem Vater, dann aber fand sie deren Rad und eine Blutlache im Stall!
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick