Auf Streife
Folge 98: Verlobter unter Mordverdacht
45 Min.Ab 12
Ein Taxifahrer liefert einen blutverschmierten und alkoholisierten Mann auf der Wache ab, der zum Bahnhof gefahren werden wollte. - Die Polizisten ermitteln wegen Ruhestörung auf einem Campingplatz, als ihnen ein vermummter Mann entgegenrennt, der von einem keuchenden Camper mit Grillzange verfolgt wird. - Ein Anzugträger wird mit Fußfesseln auf einem Reiterhof gesichtet. Vor Ort treffen die Beamten allerdings nur auf einen Mann mit Schürfwunden an den Händen.
