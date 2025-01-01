Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

In die Wolle bekommen

SAT.1Staffel 4Folge 103
In die Wolle bekommen

Auf Streife

Folge 103: In die Wolle bekommen

45 Min.Ab 12

Während eines Strickkurses beschuldigt eine 36-Jährige ihre 38-jährige Schwägerin, ihrem Bruder ein Kuckuckskind unterjubeln zu wollen. Im folgenden Streit greift sie zur nächstliegenden Waffe - einer Stricknadel. - Eine 28-Jährige greift aus Selbstschutz zum Elektro-Schocker, als ihr Nachbar sie im Waschkeller erschreckt. Einige Tage zuvor wurde sie dort beinahe vergewaltigt. Hatte sie im Affekt die richtige Intuition?

