Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Ich will zu meiner Mama

SAT.1Staffel 4Folge 137
Ich will zu meiner Mama

Ich will zu meiner MamaJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 137: Ich will zu meiner Mama

45 Min.Ab 12

Ein verunglücktes Auto steht inmitten eines Kreisverkehrs. Als die Polizisten sich dem Wagen nähern, entdecken sie zwei Kinder hinter dem Steuer. Ein 14-jähriger Rollstuhlfahrer wird in flagranti beim Klauen erwischt. Als die Polizisten ihn zur Rede stellen geschieht ein Wunder. Ein Organist wird nach dem Sonntagsgottesdienst bewusstlos und verletzt vor der Kirche vorgefunden. Angeblich ist er niedergeschlagen und ausgeraubt worden - von dem Sohn des Pfarrers.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen