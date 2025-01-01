Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Ärger in der Anwaltskanzlei

SAT.1Staffel 4Folge 144
Ärger in der Anwaltskanzlei

Ärger in der AnwaltskanzleiJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 144: Ärger in der Anwaltskanzlei

45 Min.Ab 12

Ein 41-Jähriger randaliert in einer Anwaltskanzlei. Die Rechtsanwältin weiß sich nicht mehr zu helfen und alarmiert die Polizei. - Ein Zehnjähriger wird am Grab seines Vaters von einem Friedhofswärter festgehalten. Angeblich hat er ein fremdes Grab bestohlen. - Drei Mitt-Zwanziger befördern ein Klohäuschen auf Rollbrettern die Straße entlang. Dieses haben sie ganz legal im Internet erstanden ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen