Auf Streife
Folge 144: Ärger in der Anwaltskanzlei
45 Min.Ab 12
Ein 41-Jähriger randaliert in einer Anwaltskanzlei. Die Rechtsanwältin weiß sich nicht mehr zu helfen und alarmiert die Polizei. - Ein Zehnjähriger wird am Grab seines Vaters von einem Friedhofswärter festgehalten. Angeblich hat er ein fremdes Grab bestohlen. - Drei Mitt-Zwanziger befördern ein Klohäuschen auf Rollbrettern die Straße entlang. Dieses haben sie ganz legal im Internet erstanden ...
