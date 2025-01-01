Auf Streife
Folge 27: Il Padre Tirannico
45 Min.Ab 12
Ein tobender Italiener nimmt eine Hotel-Lobby auseinander. Dabei ist er noch nicht einmal ein Hotel-Gast. Wie kommt er nur zu einer solchen Reaktion? - Ein obdachloses Paar nimmt die Heldenrolle ein und befreit eine junge Frau aus den Fängen dreier junger Männer. Leider werden die Obdachlosen dann selbst die Opfer eines Verbrechens. - Illegales Glücksspiel im Nachbarshaus? Zeit, dass die Polizisten dem Glückspilz einen Strich durch die Rechnung machen.
