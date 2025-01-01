Auf Streife
Folge 32: Fehlschuss
45 Min.Ab 12
Eine Radfahrerin wird am Waldrand angeschossen. Die Spur führt die Polizisten zum ansässigen Förster - doch war er es tatsächlich? - Zwei Obdachlose liefern sich einen Kampf auf der Straße. Worum geht es? - Aber bitte mit Maus! Ein Cafébesitzer sucht den Gast, der eine Maus in den Kaffeebecher eines anderen Gastes geschmuggelt hat. - Und: Um ein Haar wird ein Köbes von einem mutmaßlichen Tourist mit Falschgeld um die Zeche geprellt. Können die Polizisten den Täter überführen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick