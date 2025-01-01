Auf Streife
Folge 75: Alkohol im Mutterleib
44 Min.Ab 12
Eine schwangere Frau wird stark alkoholisiert und schlafend in ihrem Auto auf der Landstraße vorgefunden. Sie beteuert, nur alkoholfreien Sekt in der Bar getrunken zu haben, wo der Vater ihres ungeborenen Babys kellnert. Hat jemand absichtlich den alkoholfreien gegen den alkoholhaltigen Sekt ausgetauscht? - Laute Musik und exzessive Partys lassen die Polizisten in einer Kleingartenanlage anrücken - ein Arzt schmeißt eine wilde Drogenparty!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick