Ich habe was, was du nicht hast!Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 23: Ich habe was, was du nicht hast!
44 Min.Ab 12
Auf Streife entdecken die Beamten einen 13-Jährigen, der zusammengekauert auf dem Bürgersteig sitzt und von einem weiteren Teenager mit einer Gitarrentasche verprügelt wird. - Eine junge Frau wird auf offener Straße von einem Moped angefahren. Sie konnte gerade noch sehen, wie der Mopedfahrer mit dem Gefährt gestürzt ist und dann die Flucht ergriff. Doch er war nicht alleine... - Eine 25-Jährige findet ihre Schwester schwer verletzt auf einem Spielplatz und ruft die Polizei.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick