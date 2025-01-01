Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rattenfänger aus dem Supermarkt

SAT.1Staffel 7Folge 23
Folge 23: Die Rattenfänger aus dem Supermarkt

44 Min.Ab 12

Ratten im Supermarkt! Der Filialleiter sieht seine Existenz bedroht und hegt einen schlimmen Verdacht: Sein größter Konkurrent soll die Nagetiere ausgesetzt haben. - Die Polizisten werden zu einem Kindergeburtstag gerufen. Beim Eintreffen müssen sie sofort deeskalieren, denn zwischen einem Zauberer, einem Affen und einem Vater ist eine wilde Rangelei ausgebrochen. - Ein schreckliches Bild bietet sich den Beamten: Eine Frau wird in einer Zwangsjacke vor einem Auto her getrieben!

SAT.1
