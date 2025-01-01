Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Fertig ist der Lack

SAT.1Staffel 7Folge 49
Fertig ist der Lack

Fertig ist der LackJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 49: Fertig ist der Lack

44 Min.Ab 12

Während ihrer Fußstreife werden die Beamten auf einen Massagesalon aufmerksam, der überfallen wurde. - Eine Pflegemutter sorgt sich um ihren Ziehsohn, der seit einigen Tagen untergetaucht ist. Sie vermutet ihn bei seiner leiblichen Mutter, wo es zur Auseinandersetzung kommt. - Ein Geschäftsmann beschuldigt seine Angestellte auf offener Straße. Er wirft ihr vor, sein Konto geplündert zu haben. Als jedoch weitere Geschädigte auftauchen, nehmen die Ermittlungen einen anderen Lauf.

