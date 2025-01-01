Auf Streife
Folge 114: Überraschung!
45 Min.Ab 12
Die Beamten werden zu einer Familie gerufen, weil der kleine Sohn offenbar unter Drogen steht! - Als ein Imbiss Döner für einen Cent anbietet, kommt es zum Chaos, in dem zudem eine Frau verletzt wird. Als die Besitzerin des Dönerladens auftaucht, staunt sie nicht schlecht: Der Imbiss-Verkäufer ist ihr unbekannt! - Ein Leichenwagen wird quer über den Bordstein geparkt. Als die Beamten den Halter des Fahrzeugs ermitteln, ertönen plötzlich wütende Schreie aus einem Wohnhaus.
