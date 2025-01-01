Auf Streife
Folge 36: Tort mit Torte
44 Min.Ab 12
Ein Mann erlebt an seinem Geburtstag einen bunten Strauß an bösen Überraschungen. Wer hat es auf ihn abgesehen? - Eine Frau wird verdächtigt, die eigene Sambatruppe sabotiert zu haben, da sie wegen ihres Übergewichts vorerst von weiteren Auftritten ausgeschlossen wurde. Doch dann erscheint ein Video im Netz, das die gesamte Gruppe in der Umkleidekabine zeigt. - Ein Nachbar erwischt eine vermeintliche Einbrecherin.
