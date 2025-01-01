Auf Streife
Folge 92: Rampensau
44 Min.Ab 12
Auf Streife entdecken die Beamten einen Rollstuhlfahrer, der aufgrund der fehlenden Rampe an den Treppen seines Wohnhauses schwer stürzte. Seit einigen Wochen häufen sich die Angriffe gegen ihn. Weil ihr Freund mit dem Motorroller verunglückt, ruft eine junge Frau die Polizei. Hat ihm jemand absichtlich eine Falle gebaut, um den Mann zu Fall zu bringen? Einem Kontrolleur wird in einem Paketverteilzentrum ins Glas gepinkelt. Wer hat es auf ihn abgesehen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick