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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Alles oder nichts

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 1vom 05.08.2026
Alles oder nichts

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 1: Alles oder nichts

45 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12

Australiens Goldsucher sind bereit für die neue Saison. Alan und Salty wollen in den Gascoyne Goldfields graben, von denen sie seit langem träumen. Nach einem ersten Erfolg verlässt sie das Glück allerdings und sie ziehen weiter Richtung Lyons River. Dort fischt auch Salty zunächst im Trüben. Neville geht es gesundheitlich schlecht, daher bietet er Brent die Hälfte des Ertrags aus seinen Parzellen an.

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