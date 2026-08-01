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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Bittersüßes Wiedersehen

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 6vom 12.08.2026
Bittersüßes Wiedersehen

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 6: Bittersüßes Wiedersehen

45 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

Chloe und Justin gehen weiter mit dem Hubschrauber auf Goldjagd. Doch Wildhunde machen die Suche zu gefährlich. Bei Kat und Brett reißt die Pannenserie nicht ab: Erst trinken ihnen Kühe das Wasser für die Goldwaschanlage weg, dann fehlt auch noch der der Schlüssel für den Kipplaster.

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