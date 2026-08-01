Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 7: Mit Segen der Götter
45 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Salty und Alan können ihr Glück kaum fassen, als sie die Genehmigung bekommen, in Mardudhunera Country nach Gold zu suchen. Das Schürfen im Land der Ureinwohner ist für sie unter Beachtung bestimmter Regeln erlaubt. Und die Götter scheinen den beiden wohlgesonnen zu sein: Schon beim ersten Tauchgang findet Salty ein großes Goldstück - und das ist nur der Anfang.
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