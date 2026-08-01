Schock in New South WalesJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 9: Schock in New South Wales
45 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Kate Dundas hat Großes vor: Die Geologin will mit ihrer besten Freundin Doherty auf Goldsuche gehen. Dafür wünscht sie sich die aktive Hilfe eines Goldgräber-Urgesteins: Shane Calegari soll ihr mit Erfahrung und Ausrüstung helfen. Aber kommt er aus der Rente zurück? In Karratha wagen sich Salty Davenport und Alan Williams in die Gezeitenzonen der Küste vor.
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