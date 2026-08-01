Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Schlangenalarm

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 5vom 12.08.2026
Schlangenalarm

SchlangenalarmJetzt kostenlos streamen

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 5: Schlangenalarm

45 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

Nachdem Andrew und Jacqui ein unzugängliches Gebiet namens Fish Creek zu Fuß erkundet haben, müssen sie sich jetzt einen besseren Zugang verschaffen, um ihr Jahresziel zu knacken. Glücklicherweise können sie einen Gefallen einlösen und Station Manager Adam macht ihnen den Weg mit einem Bulldozer frei.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Kabel Eins Doku
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Alle 8 Staffeln und Folgen