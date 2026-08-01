Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 5: Schlangenalarm
45 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Nachdem Andrew und Jacqui ein unzugängliches Gebiet namens Fish Creek zu Fuß erkundet haben, müssen sie sich jetzt einen besseren Zugang verschaffen, um ihr Jahresziel zu knacken. Glücklicherweise können sie einen Gefallen einlösen und Station Manager Adam macht ihnen den Weg mit einem Bulldozer frei.
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