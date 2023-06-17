Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 15vom 17.06.2023
42 Min.Folge vom 17.06.2023Ab 12

Mitch und Harvey sind auf der Suche nach einem Vermummten, der auf dem Pokerschiff mit Waffengewalt sämtliche Gewinne erpresst hatte und in einem auffälligen Amphibienwagen verschwand. Eddi hat Schwierigkeiten, von Shaunis wohlhabenden Eltern als Lebensgefährte ihrer Tochter anerkannt zu werden. Ein gemeinsames Essen endet im Streit, und Eddi erhält Hausverbot, woran scheinbar selbst die Tatsache, dass er Shaunis Schwester das Leben rettet, nichts ändert ...

