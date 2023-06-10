Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Ein Hund im Wasser

SAT.1Staffel 2Folge 9vom 10.06.2023
Ein Hund im Wasser

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 9: Ein Hund im Wasser

43 Min.Folge vom 10.06.2023Ab 12

In der Beziehung zwischen Shaunie und Eddie kriselt es. Als Shaunie einem neuen Rettungsschwimmer schöne Augen macht, nimmt sich Eddie vor, ebenfalls aus der Beziehung auszubrechen und verabredet sich mit Nicole, der schönen Stimme vom telefonischen Auftragsdienst. Mitch befreit inzwischen einen Hund aus den reißenden Fluten. Es stellt sich heraus, dass das Tier der Schiffseignerin Tillie gehört, die von zwei entflohenen Sträflingen an Bord festgehalten wird ...

