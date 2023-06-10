Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 9: Ein Hund im Wasser
43 Min.Folge vom 10.06.2023Ab 12
In der Beziehung zwischen Shaunie und Eddie kriselt es. Als Shaunie einem neuen Rettungsschwimmer schöne Augen macht, nimmt sich Eddie vor, ebenfalls aus der Beziehung auszubrechen und verabredet sich mit Nicole, der schönen Stimme vom telefonischen Auftragsdienst. Mitch befreit inzwischen einen Hund aus den reißenden Fluten. Es stellt sich heraus, dass das Tier der Schiffseignerin Tillie gehört, die von zwei entflohenen Sträflingen an Bord festgehalten wird ...
