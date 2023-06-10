Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alte Liebe

SAT.1Staffel 2Folge 7vom 10.06.2023
Alte Liebe

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 7: Alte Liebe

37 Min.Folge vom 10.06.2023Ab 6

Eddie findet unter seinem Turm ein ausgesetztes Baby. Neben dem Kind liegt einen Brief, in dem steht, dass es am nächsten Tag wieder abgeholt wird. Bis dahin müssen sich Shaunie und Eddie um das Baby kümmern. Mitch trifft seine Ex-Frau Gayle anlässlich eines Klassentreffens wieder. Die beiden verlieben sich erneut ineinander und die alte Romanze scheint eine Fortsetzung zu finden ...

