Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 10: Strandkrieg
42 Min.Ab 12
Eddie versucht, mit seinem W.A.T.E.R.-Programm zur Sozialisierung von Jugendlichen zwei Straßengangs auf den rechten Weg zu bringen. Der Anführer einer Gang ist Memo, Sohn des gewalttätigen Carlos, der seinen Sprössling ganz und gar nicht gern auf dem Pfad der Tugend sieht. Zwischen den beiden kommt es zu einem Gerangel, bei dem der Vater ins Wasser stürzt. Carlos kann nicht schwimmen ...
