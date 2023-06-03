Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 8: Der Messerstecher
42 Min.Folge vom 03.06.2023Ab 12
Auf der Suche nach Wasserproben für ihre meeresbiologischen Arbeiten gerät Megan in den Hinterhalt eines Messerstechers, dem sie nur knapp entkommt. Als eine französische Stewardess ebenfalls von dem Messerstecher überfallen wird, schalten sich Megan, Mitch und Garner ein, um dem brutalen Angreifer den Garaus zu machen ...
