Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Der Messerstecher

SAT.1Staffel 2Folge 8vom 03.06.2023
Folge 8: Der Messerstecher

42 Min.Folge vom 03.06.2023Ab 12

Auf der Suche nach Wasserproben für ihre meeresbiologischen Arbeiten gerät Megan in den Hinterhalt eines Messerstechers, dem sie nur knapp entkommt. Als eine französische Stewardess ebenfalls von dem Messerstecher überfallen wird, schalten sich Megan, Mitch und Garner ein, um dem brutalen Angreifer den Garaus zu machen ...

SAT.1
