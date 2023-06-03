Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Albtraum unter Wasser (2)

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 03.06.2023
Folge 2: Albtraum unter Wasser (2)

40 Min.Folge vom 03.06.2023Ab 12

Linda, die Unterwasserfotos in der Santa Monica Bay machen will, entrinnt knapp dem Anschlag eines unbekannten Wesens. Ihr Begleiter kommt jedoch ums Leben und ihr Boot wird zerstört. Star-Rettungsschwimmer Mitch Buchannon findet Linda zufällig und zieht sie aus dem Wasser. Als sich die Presse einschaltet, haben Mitch und seine Kollegen Mühe, trotz einer Reihe von Diffamierungen aufzuklären, worum es sich bei dem geheimnisvollen Seeungeheuer in Wahrheit handelt ...

SAT.1
