Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 15: Hobies Angstträume
40 Min.Folge vom 22.05.2023Ab 12
Hobie durchlebt nachts schreckliche Albträume, in denen er sieht, wie sein Vater von einem Schnellboot im Wasser überfahren wird. Diese Vision scheint Wirklichkeit zu werden, als Mitch auf der Jagd nach Rauschgifthändlern tatsächlich in Gefahr ist. Währenddessen trifft Lieutenant Ben die ehemalige Filmdiva Maggie wieder, die er vor 30 Jahren abgöttisch liebte ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick