Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 5: Die Macht des Geldes
42 Min.Folge vom 03.06.2023Ab 12
Mitch wird auf einer Party am Strand von der Filmproduzentin Dita eine Hauptrolle angeboten. Doch die "Karriere" ist nur von kurzer Dauer. Nach der Rettung eines verletzten Seehundes erfahren Shaunie, Harvey und Eddie, dass die Organisation ORCAS, die sich um bedrohte Meeressäugetiere kümmert, in Kürze aufgeben muss, wenn nicht 50.000 Dollar aufgebracht werden können. Sie beschließen, ORCAS zu helfen ...
