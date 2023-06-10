Küss' mich unter WasserJetzt kostenlos streamen
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 11: Küss' mich unter Wasser
43 Min.Folge vom 10.06.2023Ab 12
Die attraktive Allison Fowles hat ihren Geschäftspartner um eine Menge Geld gebracht und ihn anschließend kaltblütig ermordet. Als sie mit der Leiche im Wagen verunglückt und im Meer landet, rettet Mitch ihr das Leben. Sie spielt ihm ihre Zuneigung vor, worauf Mitch prompt hereinfällt. Allison nutzt ihn für ihre weiteren Pläne aus ...
