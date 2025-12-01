Bezaubernde Jeannie
Folge 13: Einmal und nie wieder
24 Min.
Jeannie wünscht sich, dass ihr Tony, der eine furchtbare Singstimme hat, endlich ein begnadeter Sänger wird. Und kurzerhand verpasst sie ihm eine Stimme, die Caruso Konkurrenz machen könnte. Als nun Dr. Bellows Tony zufällig belauscht, wie er im Büro vor sich hinsummt, ist er begeistert: Er beschließt, Tony zum Talentwettbewerb der Air Force anzumelden. Tony jedoch wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, denn dieser Wettbewerb wird landesweit im Fernsehen übertragen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick