Bezaubernde Jeannie
Folge 19: Liebe geht durch den Wagen
24 Min.
Ein lang gehegter Wunsch von Jeannie geht in Erfüllung: Sie darf endlich selbst am Steuer eines Wagens sitzen. Damit nichts schief gehen kann, macht sie sich aber erst einmal unsichtbar - zum Entsetzen von Dr. Bellows, der ein fahrerloses Auto durch die Straßen des Ortes flitzen sieht. Kurz darauf wird Jeannie, die sich mittlerweile wieder sehen lässt - im wahrsten Sinne des Wortes - von einem Polizisten angehalten. Natürlich kann sie keinen Führerschein vorweisen ...
