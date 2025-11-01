Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Staffel 2Folge 19
Folge 19: Liebe geht durch den Wagen

24 Min.

Ein lang gehegter Wunsch von Jeannie geht in Erfüllung: Sie darf endlich selbst am Steuer eines Wagens sitzen. Damit nichts schief gehen kann, macht sie sich aber erst einmal unsichtbar - zum Entsetzen von Dr. Bellows, der ein fahrerloses Auto durch die Straßen des Ortes flitzen sieht. Kurz darauf wird Jeannie, die sich mittlerweile wieder sehen lässt - im wahrsten Sinne des Wortes - von einem Polizisten angehalten. Natürlich kann sie keinen Führerschein vorweisen ...

