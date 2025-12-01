Bezaubernde Jeannie
Folge 17: Wünschen will gelernt sein
23 Min.
Roger Healey ist schon lange eifersüchtig auf den Flaschengeist seines Freundes Tony, und er möchte sich auch endlich einmal einen Wunsch von Jeannie erfüllen lassen. Als ihm dies zugestanden wird, nutzt er seine Chance allerdings schlecht - er wünscht sich, dass ein Fleck von Tonys Jacke verschwinden soll. Das geschieht auch sofort, und überdies ist die Jacke auch weiterhin völlig unempfindlich gegen Schmutz. Schon bald fällt die sensationelle Neuentwicklung bei der NASA auf ...
