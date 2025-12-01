Bezaubernde Jeannie
Folge 14: Lieben auf einen Streich
25 Min.
Roger Healey, Tonys Freund, leidet darunter, dass er bei den Frauen nicht besonders gut ankommt. Als Jeannie davon erfährt, möchte sie natürlich helfen - und tut dabei, wie so oft, des Guten ein wenig zu viel. Dank ihrer Zauberkraft ist Roger plötzlich unwiderstehlich und kann sich vor weiblichen Fans kaum noch retten. Zu seinen Verehrerinnen gehört auch die Frau des NASA-Psychologen Dr. Bellows - und das hat für Roger, den frisch gebackenen Casanova, verhängnisvolle Folgen ...
