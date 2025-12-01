Bezaubernde Jeannie
Folge 6: Ein Hundeleben
25 Min.
Tony wird von Roger auf eine Party eingeladen, auf der auch zwei Schönheitsköniginnen anwesend sind. Klar, dass Jeannie gar nicht davon begeistert ist. Sie fackelt nicht lange und verwandelt Roger in einen Pudel, der schleunigst davonrennt. Als Tony davon erfährt, macht er sich sofort zum örtlichen Tierheim auf, doch hier steht er ratlos vor dem Hundezwinger, denn er weiß nicht, in welche Rasse Jeannie seinen Freund verwandelt hat. Er entdeckt eine Dogge, die Roger ähnelt ...
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland