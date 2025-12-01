Bezaubernde Jeannie
Folge 16: Erziehung ist ein Kinderspiel
25 Min.
Tony glaubt, dass Jeannie Abwechslung braucht, da sie sonst allzu sehr auf ihren Meister fixiert ist. Er rät ihr, ein Buch über ein Thema zu schreiben, das sie interessiert. Jeannie ist begeistert: Sie glaubt, etwas von Kindererziehung zu verstehen und macht sich sofort ans Werk. Dank ihrer magischen Fähigkeiten wird das Buch ein Bestseller - eigentlich wunderbar, hätte sie nicht Tonys Namen als Pseudonym gewählt. Bei der NASA wird man aufmerksam auf den Erziehungsexperten ...
