Staffel 2Folge 5
25 Min.

Bei Tony wird eine Sehschwäche festgestellt, die zum Problem werden könnte, denn der nächste Weltraumflug steht kurz bevor. Wieder einmal will Jeannie ihrem Meister mit Zauberkünsten helfen, doch sie tut des Guten zu viel: Tony hat nun einen Röntgenblick. Als er deshalb mit seinem Dschinn zu streiten anfängt, erwähnt er unbedachterweise, dass ein perfektes Gehör für Astronauten genauso wichtig ist wie gute Sehkraft - ein verhängnisvoller Fehler, wie sich schon bald zeigt ...

