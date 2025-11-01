Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Mein Meister, der Kunstsammler

Sony PicturesStaffel 2Folge 3
Folge 3: Mein Meister, der Kunstsammler

25 Min.

Jeannie ist mal wieder allein zu Hause, während Tony Nelson für die NASA schuftet. Sie erhält überraschend Besuch von einem Herrn namens Harry Huggins, der abfällige Bemerkungen über das kleine Haus und die billige Einrichtung macht. Das kann Jeannie nicht auf sich sitzen lassen, und in kürzester Zeit stattet sie das Heim mit kostbaren Möbeln, erlesenen Kunstwerken und jeder Menge Dienstboten aus. Als Tony nach Hause kommt, erfährt er, dass Huggins Finanzbeamter ist ...

