Bezaubernde Jeannie
Folge 10: Konkurrenz für Jeannie
24 Min.
Jeannie hat mal wieder Grund zur Eifersucht: Auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung sollen Tony und Roger die Tischherren für den berühmten Star Bootsie Nightingale spielen. Roger wäre allerdings lieber mit Bootsie allein, denn er ist einer ihrer größten Fans. Natürlich unterstützt Jeannie diesen Wunsch nach Kräften, denn auch sie hat kein Interesse daran, dass Tony mit Bootsie näher bekannt wird. Doch kaum passt sie einen Moment lang nicht auf, schon flirten die beiden heftig ...
