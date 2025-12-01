Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 20: Das Ernährungsexperiment

25 Min.

Erneut müssen Tony und Roger sich dem verabscheuten Überlebenstraining stellen, und diesmal soll es sie auf die Schädelinsel verschlagen, wo sie unter härtesten Bedingungen ihren Kampfgeist beweisen sollen. Doch Jeannie hat Mitleid mit ihrem Meister und seinem Freund und zaubert den beiden gleich ein ganzes orientalisches Dorf auf die Insel. Schließlich sollen sie ein wenig Unterhaltung haben. Außerdem besagt das NASA-Handbuch, dass man von Eingeborenen Nahrung annehmen darf ...

