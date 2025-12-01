Bezaubernde Jeannie
Folge 15: Der König von Hawaii
25 Min.
Bei einem Urlaub auf Hawaii besichtigen Tony und Roger das alte Königsschloss und sprechen darüber, wie interessant es wäre, dem legendären König Kamehameha persönlich zu begegnen. Hätte Jeannie das nur nicht gehört - sie zaubert ihn kurzerhand herbei, und das bringt mal wieder Schwierigkeiten mit sich. Der König ist erzürnt über den jetzigen Zustand der zivilisationsgeschädigten Insel und trommelt seine Untertanen zusammen, um den Kampf gegen die Moderne aufzunehmen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick